BAIC планирует произвести в России около 30 тысяч авто в этом году
Китайский BAIC планирует произвести на "Автоторе" 30 тысяч машин в 2023 году
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Китайский автобренд BAIC, производство моделей которого началось во вторник на калининградском "Автоторе", планирует выпустить в РФ в 2023 году около 30 тысяч автомобилей, говорится в совместном пресс-релизе дилера Major и BAIC к открытию первого дилерского центра в стране.
"Общий запланированный объем производства до конца года составит около 30 тысяч авто, всего в России в этом году будет представлено семь моделей BAIC", — отмечается в сообщении.
Сейчас на "Автоторе" собираются две модели BAIC: седан U5 Plus и кроссовер X35. До конца года на конвейер встанет еще пять новинок. Производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией автокомпонентов.
BAIC — одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае. Продуктовая линейка бренда включает седаны, внедорожники, кроссоверы и коммерческие автомобили.