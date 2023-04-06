МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Китайский автобренд BAIC, производство моделей которого началось во вторник на калининградском "Автоторе", планирует выпустить в РФ в 2023 году около 30 тысяч автомобилей, говорится в совместном пресс-релизе дилера Major и BAIC к открытию первого дилерского центра в стране. В России снизились продажи новых легковых автомобилей

"Общий запланированный объем производства до конца года составит около 30 тысяч авто, всего в России в этом году будет представлено семь моделей BAIC", — отмечается в сообщении.

Сейчас на "Автоторе" собираются две модели BAIC: седан U5 Plus и кроссовер X35. До конца года на конвейер встанет еще пять новинок. Производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией автокомпонентов.

BAIC — одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае. Продуктовая линейка бренда включает седаны, внедорожники, кроссоверы и коммерческие автомобили.