МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Первый дилерский центр китайского BAIC в РФ — BAIC Major — открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Продажи автомобилей бренда стартуют через 2-3 недели, сообщил журналистам гендиректор BAIC в РФ Виталий Рябкин. BAIC планирует произвести в России около 30 тысяч авто в этом году

В автосалоне представили три модели бренда: седан US Plus, кроссовер X35 и внедорожник BJ 40. Их цены стартуют от 1,7 миллиона рублей, 1,69 миллиона рублей и 3,76 миллиона рублей соответственно. Новый дилерский центр BAIC Major расположен в 9 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Общая площадь шоурума составляет 760 квадратных метров.

"Все, что касается седана и X35, думаем, нам понадобится 2-3 недели, чтобы начать продавать эти автомобили. Все, что касается рамного внедорожника BJ40 — давайте рассчитывать на 4-5 недель, может быть 6", — сказал Рябкин, отвечая на вопрос о старте продаж новинок.

При этом он уточнил, что предзаказ на новинки можно оформить уже с сегодняшнего дня.

Сейчас на "Автоторе" собираются две модели BAIC: седан U5 Plus и кроссовер X35. До конца года на конвейер встанет еще пять новинок. Производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией автокомпонентов.

BAIC — одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае. Продуктовая линейка бренда включает седаны, внедорожники, кроссоверы и коммерческие автомобили.