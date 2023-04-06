МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Honda отзывает 563,7 тысячи спортивных автомобилей, проданных или зарегистрированных в северо-восточных штатах США, из-за проблем с рамой и задним рычагом подвески, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Honda перенесет производство модели Accord на завод в Индиане

Отзыву подлежат автомобили марки CR-V 2007-2011 года выпуска, уточняется в сообщении.

"В штатах соляного пояса, где для ухода за дорожным покрытием используются антиобледенители, они вместе с грязью и водой могут попасть в заднюю раму через дренажные/опорные отверстия при движении автомобиля по затопленным участкам или лужам на высокой скорости. Со временем скопившаяся смесь антиобледенителя/грязи и воды может вызвать коррозию внутренней структуры рамы. В этом случае задний рычаг подвески может отвалиться", — говорится в сообщении.

Компания отзывает автомобили, проданные или зарегистрированные в регионе соляного пояса (Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Индиана, Айова, Кентукки, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Миссури, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Вирджиния, Западная Вирджиния, Вашингтон, округ Колумбия, и Висконсин). Уточняется, что сообщений о случаях, произошедших с автомобилями, проданными за пределами соляного пояса, не поступало.

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.