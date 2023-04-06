МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди") обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров через открытые аукционы на портале Госуслуг. BAIC планирует произвести в России около 30 тысяч авто в этом году

"Мы предлагаем правительству возобновить работу над постановлением об открытых аукционах. И дополнить его положением, которое позволит людям не только приобретать "красивые" номера, но и продавать их, если такой номер достался человеку случайно и ему не нужен", — отметил Ткачев, слова которого передает пресс-служба.

Так, политик отметил, что сегодня легально получить "красивый" номер невозможно, "поэтому люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу".

"По данным Минэкономразвития, такие номера стоят от 10 тысяч до 10 млн рублей, в среднем – 300 тысяч. Чтобы этот теневой рынок ушёл в прошлое, мы предлагаем распределять "красивые" номера через открытые аукционы на Госуслугах", — пояснил Ткачёв.

По его словам, с 2010 года Дума отклонила четыре законопроекта о проведении открытых аукционов на автомобильные номера, а в 2018 году Минэкономразвития опубликовало проект постановления о правилах продажи таких номеров, которое, добавил депутат, до сих пор не принято.