МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Китайский автобренд BAIC планирует начать в 2023 году в РФ производство кроссоверов X55 и X7, внедорожников BJ40 и BJ60, а также электрокара на базе седана U5 Plus, сообщил журналистам гендиректор BAIC в РФ Виталий Рябкин. В России открылся первый дилерский центр BAIC

Сейчас на "Автоторе" собираются две модели BAIC: седан U5 Plus и кроссовер X35. До конца года на конвейер встанет ещё пять новинок, отмечали в компании, не уточняя, о каких именно моделях идёт речь.

"В самое ближайшее время на российский рынок выйдет автомобиль X55 — это среднеразмерный городской кроссовер. Сразу вместе с ним выйдет среднеразмерный SUV — размером чуть больше 4,7 метра — X7… И полноценный модельный ряд внедорожников: это BJ40 — рамный внедорожник с возможностью снятия крыши, также в конце года будет люксовый рамный внедорожник BJ60 и электромобиль на базе U5 Plus", — рассказал Рябкин.

"Пять моделей скоро появятся: две в мае, одна в июне и ещё две модели в июле", — отметил в своём видеообращении, приуроченном к открытию первого дилерского центра бренда в РФ, генеральный директор BAIC International Патрик Янг.

BAIC — одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае. Продуктовая линейка бренда включает седаны, внедорожники, кроссоверы и коммерческие автомобили.