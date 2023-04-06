МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Автомобили "Москвич" могут войти в программу льготного автокредитования до конца апреля, сообщил гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. В России снизились продажи новых легковых автомобилей

"Мы в этом вопросе находимся уже очень давно и в ближайшее время, я уверен, мы в этой программе Минпромторга по поддержке спроса на автомобили уже окажемся. Все документы мы уже с коллегами согласовали — это вопрос технического оформления, он в ближайшее время будет решен. Надеюсь, до конца апреля мы там появимся, а может быть и раньше", — сказал он в эфире радио "Шансон", отвечая на вопрос о программе поддержки спроса на отечественные автомобили Минпромторга РФ.

Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.

На прошлой неделе Минпромторг РФ объявил о возобновлении программы льготных автокредитов, но только для самых нуждающихся в поддержке групп граждан: медиков, работников сферы образования, участников СВО, а также их семей.

Согласно актуальным условиям программы, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО – 25%). Под условия программы подпадают автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей отечественного производства. Скидка на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков составляет 25% (но не более 625 тысяч рублей).

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.