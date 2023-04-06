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Автомобиль "Москвич 6" появится в продаже в сентябре
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Продажи автомобилей "Москвич 6" планируется начать в РФ в сентябре, сообщил гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Он у нас появится в продаже в сентябре. Мы планируем, что в... ПРАЙМ, 06.04.2023
авто, бизнес, новости, россия, "москвич 6", продажи
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Продажи автомобилей "Москвич 6" планируется начать в РФ в сентябре, сообщил гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.
"Он у нас появится в продаже в сентябре. Мы планируем, что в сентябре его уже можно будет купить", — сказал он в эфире радио "Шансон", отвечая на вопрос о продажах модели "Москвич 6".
Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.