МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Продажи автомобилей "Москвич 6" планируется начать в РФ в сентябре, сообщил гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. Льготные автокредиты на "Москвич" могут стать доступными уже в апреле

"Он у нас появится в продаже в сентябре. Мы планируем, что в сентябре его уже можно будет купить", — сказал он в эфире радио "Шансон", отвечая на вопрос о продажах модели "Москвич 6".

Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.