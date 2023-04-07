МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Tesla Inc, согласно сайту компании, понизила цены на свои электромобили в США. Производитель электромобилей удваивает ставку на скидки в условиях замедляющейся экономики. Tesla сравнила расходы на зеленую и традиционную энергетику

Снижение цен варьируется от 1,9% на производительную версию Model 3 до 5,6% на базовую версию Model S.

Tesla понизила цены на обе версии Model S. Стоимость базовой версии была снижена на 5,6% до 84 990 долларов, а стоимость производительной версии Plaid — на 4,5% до 104 990 долларов.

Цены на обе версии Model 3 были снижены на 1000 долларов, согласно данным сайта. Цена базовой комплектации Model 3 была уменьшена на 2,3% до 41 990 долларов, а цена улучшенной комплектации — на 1,9% до 52 990 долларов.