БЕРЛИН, 7 апр — ПРАЙМ. Бывший руководитель австрийского автоконцерна Magna Steyr Зигфрид Вольф предложил президенту России Владимиру Путину план по "спасению" автопрома. Стало известно, когда может начаться выпуск Chery на заводе Volkswagen

Как пишет журнал Spiegel, Вольф, ранее возглавлявший совет директоров "Группы ГАЗ", в январе направил главе РФ письмо, в котором изложил свой инвестиционный проект стоимостью в 60 миллионов рублей.

Бизнесмен считает, что российские власти должны поддержать производство автомобилей. Проект предполагает, что в стране будет ежегодно выпускаться как минимум 270 тысяч автомобилей легендарной марки "Волга", для этого задействуют два завода, в том числе бывшее калужское предприятие Volkswagen.

Издание называет Вольфа одним из наиболее влиятельных представителей европейского автопрома. Предприниматель входит в наблюдательные советы Schaeffler и Porsche SE, а до конца прошлого года он занимал пост члена набсовета "Группы ГАЗ" и до сих пор владеет примерно десятой частью ее акций.

Ранее источники издания "Коммерсант" сообщали, что на упомянутом заводе Volkswagen после его продажи могут производить китайские автомобили Chery.