СМИ: австрийский бизнесмен предложил Путину план по "спасению" автопрома
Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф направил Путину проект "спасения" автопрома в России
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БЕРЛИН, 7 апр — ПРАЙМ. Бывший руководитель австрийского автоконцерна Magna Steyr Зигфрид Вольф предложил президенту России Владимиру Путину план по "спасению" автопрома.
Как пишет журнал Spiegel, Вольф, ранее возглавлявший совет директоров "Группы ГАЗ", в январе направил главе РФ письмо, в котором изложил свой инвестиционный проект стоимостью в 60 миллионов рублей.
Бизнесмен считает, что российские власти должны поддержать производство автомобилей. Проект предполагает, что в стране будет ежегодно выпускаться как минимум 270 тысяч автомобилей легендарной марки "Волга", для этого задействуют два завода, в том числе бывшее калужское предприятие Volkswagen.
Издание называет Вольфа одним из наиболее влиятельных представителей европейского автопрома. Предприниматель входит в наблюдательные советы Schaeffler и Porsche SE, а до конца прошлого года он занимал пост члена набсовета "Группы ГАЗ" и до сих пор владеет примерно десятой частью ее акций.
Ранее источники издания "Коммерсант" сообщали, что на упомянутом заводе Volkswagen после его продажи могут производить китайские автомобили Chery.