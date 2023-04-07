МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Cruise, подразделение самоуправляемых машин General Motors, отзывает 300 автомобилей для обновления ПО для автономного вождения после столкновения одной из машин с автобусом в Сан-Франциско 23 марта. General Motors сокращает сотни рабочих мест с целью снизить расходы

Авария произошла из-за того, что ПО неправильно спрогнозировало траекторию движения двухсекционного автобуса Управления городского транспорта Сан-Франциско. Об этом компания Cruise сообщила в документах для Национального управления по безопасности движения автотранспорта США (NHTSA), опубликованных в пятницу.

По словам Cruise, ПО в 300 автомобилей было обновлено 25 марта, чтобы снять опасения насчет того, что система "может неточно предсказать траекторию движения двухсекционного транспорта, например, автобусов или фур".