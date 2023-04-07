МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира, следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance. Tesla снизила цены для американских покупателей

"Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира… стоимость которого составляет 66,2 миллиарда долларов", — пишет агентство.

Уточняется, что стоимость бренда Tesla сейчас более чем в пять раз превышает его стоимость до пандемии.

Стоимость бренда Mercedes-Benz, лидера прошлого года, снизилась на 3%, до 58,8 миллиарда долларов, а Toyota, занимавшей ранее второе место, — на 18%, до 52,5 миллиарда долларов.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.