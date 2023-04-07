ТОКИО, 7 апр — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota к 2026 году выпустит десять новых моделей электромобилей и доведет уровень продаж этих автомашин до 1,5 миллиона штук в год, заявил на пресс-конференции новый президент компании Кодзи Сато. Toyota продала рекордное количество автомобилей

"Мы не оставим никого в стороне, включая развивающиеся страны, и будем внедрять электромобили и работать над сокращением парниковых газов", — приводит его слова телеканал NHK.

В январе этого года автоконцерн объявил о перестановках в руководстве компании: с 1 апреля Акио Тоёда, занимавший пост президента компании, стал председателем совета директоров корпорации, а его место занял Кодзи Сато.

Перестановки в руководстве компании должны в будущем быть одобрены в ходе заседания совета директоров. Дата заседания пока не известна.