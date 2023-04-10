МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить, что если у водителя отсутствуют документы на машину, то машина подлежит задержанию только если она числится в угоне, копия соответствующего законопроекта размещена в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. В ГД попросили правительство узаконить продажу "красивых" автономеров

"Единственным случаем задержания транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на транспортное средство либо в установленных случаях отсутствуют документы, предусмотренные законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства, является случай числящегося в угоне транспортного средства", — сообщается в тексте пояснительной записки.

В пояснительных материал уточняется, что отсутствие документов не сказывается на безопасности дорожного движения.

"Очевидно, что отсутствие у водителя при себе документов на транспортное средство, если таковые фактически есть, никак не влияет на безопасность дорожного движения", — отмечается в документе.