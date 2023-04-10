МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Продажи шин в России в первом квартале текущего года упали в денежном выражении на 42%, до 14 миллиардов рублей, при этом в натуральном выражении сокращение было меньше — 16%, следует из данных оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В первом квартале текущего года продажи резины снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 3,8 до 3,2 миллиона. В денежном выражении продажи шин сократились намного более существенно: на 42%, с 24,8 миллиарда рублей до 14 миллиардов рублей", — говорится в материалах.

Отмечается, что чаще всего шины за этот период приобретали в Татарстане – 61 штука на 1 тысячу человек. На втором месте Москва – 45 штук, третье и четвертое место разделили Приморский и Ставропольские края – 42 штуки. Пятерку лидеров по продажам заняла Ростовская область –38 штук.

"При покупке шин и покрышек россияне отдавали предпочтение отечественным производителям. В 2022 году на российские шины пришлось 58% продаж", — подчеркнул руководитель товарной группы "Шины" ЦРПТ Кирилл Волков, слова которого также приводятся в сообщении.

Кроме того, по данным системы маркировки, с начала года запасы летних и всесезонных шин в магазинах и на складах российских дистрибьюторов выросли до 34,8 миллиона единиц. Из них почти 25,7 миллиона летних шин, порядка 8,8 миллиона — всесезонных. "Складских запасов летней автомобильной резины достаточно на 22 месяца, всесезонной — на 15 месяцев при текущем уровне потребления", — заключил оператор.