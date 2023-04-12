МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Цены на автомобили "Москвич" по сравнению с конкурентами более чем привлекательные, однако в дальнейшем их рост неизбежен; в целом на ценообразование влияют логистика, таможенные пошлины, акцизы, "Эра-Глонасс" и утилизационный сбор, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Пронин.

Цена на "Москвич 3" стартует от 1,97 миллиона рублей за версию с механической коробкой передач и 2,035 миллиона – за версию на "автомате". Электромобиль "Москвич 3е" можно приобрести за 3,5 миллиона рублей, напомнил Пронин.

"Стоимость "Москвич 3" по сравнению с конкурентами в том же сегменте — более чем привлекательная. Особенно принимая во внимание широкий набор оборудования, который мы предлагаем уже в стандартной комплектации… Про рост цен говорить пока рано, однако ситуация на рынке постоянно меняется, поэтому рост цен — неизбежная история", — сказал он.

"На ценообразование в значительной степени влияет переменная часть расходов — логистика, таможенные пошлины, акцизы, "Эра-Глонасс", утилизационный сбор и другие затраты компании", — уточнил топ-менеджер.

На прошлой неделе Пронин также отмечал, что автомобили "Москвич" могут войти в программу льготного автокредитования уже до конца апреля. "Это, безусловно, положительным образом скажется на цене", — прокомментировал он включение бренда в программу господдержки в интервью РИА Новости.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.