МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Власти РФ совместно с "АвтоВАЗом" проработают возможность выпуска облигаций компании для погашения ее долга; если решение будет принято, государство компенсирует автопроизводителю выплату купонного дохода, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "АвтоВАЗ" намерен полностью импортозаместить дефицитные детали

"Это достаточно распространенная конструкция — и "Камаз", и ГАЗ делали в предыдущие годы — мы оказывали поддержку через компенсацию купонного дохода облигационных займов… Но окончательного решения пока нет, мы с "АвтоВАЗом" проработаем: такая форма поддержки будет или другая. Мы прошлый год прошли достаточно комфортно, даже с такой существенной долговой нагрузкой", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности выпуска облигаций "АвтоВАЗа" для погашения долга компании.

Мантуров не уточнил, идет ли речь о полной или частичной компенсации купонного дохода. Однако он сообщил, что если решение о выпуске облигаций будет принято, то они будут выпускаться на всю сумму долга. Как сообщал в феврале президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, долговая нагрузка "АвтоВАЗа" составляет более 100 миллиардов рублей.

"В теории это может быть, конечно, и осень, но процесс выпуска облигационных займов до решения по льготированию просто бессмысленен, поэтому объективно — это следующий год. Посмотрим, как экономика будет складываться в этом году", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия такого решения.