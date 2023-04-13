ФНС опубликовала список автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь"
ФНС опубликовала перечень из 449 дорогих автомобилей, попадающих под "налог на роскошь"
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала перечень автомобилей средней стоимостью выше 10 миллионов рублей, за которые владельцам придется заплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом — так называемый "налог на роскошь".
"Для расчета налога и его авансовых платежей применяется коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад", — поясняет служба.
В перечень включены 449 моделей: 275 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 174 модели дороже 15 миллионов рублей.
Налогоплательщики — физические лица, владеющие такими машинами, осенью следующего года получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год.
В конце 2023 года автовладельцы будут платить налог за 2022 год. В прошлом году в перечень "роскошных" входили 345 автомобилей.