МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала перечень автомобилей средней стоимостью выше 10 миллионов рублей, за которые владельцам придется заплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом — так называемый "налог на роскошь". В Совфеде призвали обнулять автомобильные патенты из недружественных стран

"Для расчета налога и его авансовых платежей применяется коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад", — поясняет служба.

В перечень включены 449 моделей: 275 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 174 модели дороже 15 миллионов рублей.

Налогоплательщики — физические лица, владеющие такими машинами, осенью следующего года получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год.

В конце 2023 года автовладельцы будут платить налог за 2022 год. В прошлом году в перечень "роскошных" входили 345 автомобилей.