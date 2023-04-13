МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Китайский автоконцерн Chery планирует начать продажи новых машин бренда Jaecoo в России в 2023 году, говорится в сообщении компании Omoda (один из брендов Chery). Автоэксперт рассказал, какие машины могут попасть под "налог на роскошь"

"В рамках предстоящего международного автосалона в Шанхае состоится глобальная премьера нового бренда Jaecoo, который станет старшим ответвлением марки Omoda. Автошоу откроется 18 апреля 2023 года", — говорится в сообщении.

"Продуктовая линейка Jaecoo в России в 2023 году пополнится двумя моделями", — также сообщила компания. При этом подробности об этих двух моделях она пока не раскрывает.

Уточняется, что в рамках развития дилерской сети Omoda до конца 2023 года автомобили Jaecoo планируется представить в России в 120 шоурумах — в 100 дилерских центрах, объединяющих бренды Omoda и Jaecoo, и 20 самостоятельных шоурумах Jaecoo.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2023 года продажи собственного бренда Chery в РФ выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,9 тысячи машин. Продажи двух других марок автоконцерна: Omoda и Exceed составили по 5,6 тысячи автомобилей. По первой динамика не приводится, по второй — рост в 2,4 раза.