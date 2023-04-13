НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всех активов немецкой компании Volkswagen в России по первому иску Горьковского автозавода на сумму более 15,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд отказал в обеспечении по иску Горьковского автозавода к Volkswagen

Как следует из материалов суда, 10 апреля в Арбитражный суд Нижегородской области поступили еще четыре ходатайства — от "Фольксваген финанс Люксембург С.А.", "Шкода авто А.С", "Фольксваген Групп рус" и "Фольксваген акциенгезельшафт", которые требуют отменить решение суда от 17 марта по принятию обеспечительных мер.

"Арбитражный суд Нижегородской области, рассмотрев ходатайства…, определил: отменить в полном объеме обеспечительные меры, принятые определением от 17 марта 2023 года", — заявил на заседании судья Дмитрий Окороков.

Он отметил, что определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.

Семнадцатого марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить ухода Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус".

Горьковский автозавод 7 апреля подал в Арбитражный суд Нижегородской области второй иск к Volkswagen. Как следует из картотеки суда, ГАЗ требует взыскать 28,405 миллиарда рублей с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft). Заседание суда по этому иску назначено на 7 июня. При этом суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen по второму иску Горьковского автозавода.

Конфликт связан с расторжением соглашения о контрактной сборке автомобилей немецкого автоконцерна на мощностях ГАЗа, которая велась до весны 2022 года. Российский автопроизводитель потребовал признать его недействительным и выплатить понесенный им убыток. Обеспечительные меры на российские активы Volkswagen наложены, чтобы не допустить его уход из страны до разрешения ситуации. В Volkswagen РИА Новости позднее заявили, что находятся в процессе продажи завода инвестору из России и удивлены иску от ГАЗа.