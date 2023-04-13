МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Серийное производство российских легких электрических грузовиков EVM PRO началось в ОЭЗ "Технополис Москва", комплекс по их выпуску включает цеха металлообработки и крупноузловой сборки, в целом его площадь составляет свыше 2,7 тысячи квадратных метров, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. Москва заключила контракт на поставку электромобилей "Москвич"

Участие в запуске производства приняли вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Запуск производства электрогрузомобилей EVM PRO – важный шаг для развития отечественного автомобилестроения… EVM PRO будут подпадать под условия программы льготного лизинга и автокредитования", — отметил Мантуров.

Отгрузки первых автомобилей клиентам начинаются с сегодняшнего дня. Стоимость LCV составляет 4,5 миллиона рублей (без учета госсубсидии за льготный лизинг). "У нас большой лист предзаказов: в среднем порядка 500. С запуском производства начнем отгружать их нашим клиентам", — сообщил РИА Новости гендиректор компании-производителя "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" Илья Рашкин.

EVM PRO выпускается на базе российского шасси УАЗ. По словам Рашкина, технологически локализация новинки достигает более 95%. В третьем квартале 2023 года компания планирует запустить производство электродвигателей и бортовой электроники, уточнили в Минпромторге.