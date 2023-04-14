МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Tesla сегодня снизила цену на свои электромобили в Европе, в том числе в Германии и Франции. Теперь по более низким ценам продаются все версии Model 3, Model S и Model X, а также Model Y Performance. Tesla будет выпускать электрические грузовики эконом-класса

Компания понизила цену Model 3 в Германии на 2000 евро, или 4,5%, до 41 990 евро, свидетельствуют данные на ее сайте.

Автопроизводитель также понизил цены на версии Model 3 с увеличенными запасом хода и мощностью. Версия Model 3 Performance теперь продается за 54 990 евро, со скидкой в 9,8% к ее предыдущей цене.

Кроме того, Tesla понизила цену на Model Y Performance в Германии на 9,2% до 60 990 евро. Цены заднеприводной версии Model Y и версии с увеличенным запасом хода не изменились. В России появятся автомобили нового китайского бренда

Как отметила компания в своем заявлении, снижение цен Tesla на многих европейских рынках в пятницу стало возможным благодаря наращиванию и совершенствованию ее производственных мощностей.

"Нашей миссией является ускорение перехода на возобновляемые источники энергии. В нашем генеральном плане намечен четкий путь к достижению этой миссии: превращение затратных малосерийных продуктов в более дешевые массовые автомобили", — указывает Tesla.