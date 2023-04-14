МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей бренда SWM, соответствующее соглашение подписано с компанией Shineray; на конвейер встали три модели кроссовера: SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro, сообщил автопроизводитель. В России появятся автомобили нового китайского бренда

"Калининградский автопроизводитель "Автотор" приступает к сотрудничеству с китайской компанией Shineray в области создания высокотехнологичного производства автомобилей бренда SWM и привлечения производителей локализованных автокомпонентов", — отметили в компании.

"На конвейере завода стартовало производство одновременно трех моделей бренда: среднеразмерный кроссовер SWM G01, современный городской кроссовер SWM G01F, полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro", — подчеркнули в "Автоторе".

При достижении показателей экономической эффективности выпуск автомобилей бренда планируется увеличивать, вкладывая соответствующие инвестиции в расширение мощностей. В перспективе предусмотрено углубление технологии и поэтапный переход на производство SWM по полному циклу – сварка, окраска, сборка. В целом, "Автотор" и Shineray намерены разработать план развития производства до 2032 года, который будет включать в себя расчетную оценку предполагаемых инвестиций на каждом этапе реализации проекта в период 2025-2032 годов. Автоэксперт рассказал, какие машины могут попасть под "налог на роскошь"

"Автотор" и Shineray встают на путь долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Серьезность планов наших китайских партнеров по присутствию на российском рынке подтверждает тот факт, что наш совместный проект стартует сразу с трех новых моделей, производство которых уже налажено на заводе "Автотор", — прокомментировал новое сотрудничество глава совета директоров российского автопроизводителя Валерий Горбунов.

"Бренд SWM, основанный в Милане в 1971 году, принадлежит компании Shineray Group и является идеальным сочетанием китайского производственного процесса и итальянского дизайна. Для Shineray Group российский рынок является одним из важнейших зарубежных стратегических рынков", — отметил президент Shineray Group Жоу Жиангвен.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" объявил о новом партере: китайской Kaiyi, тогда же официально началось серийное производство седана бренда Kaiyi E5. В апреле компания начала сотрудничать с китайским BAIC: на конвейер встали кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus.