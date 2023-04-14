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Москвичей предупредили о "дачных" пробках
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Московских водителей в конце рабочей недели ожидают традиционные "дачные" пробки, предупредил столичный дептранс. Как отмечается в телеграм-канале ведомства, по пятницам... ПРАЙМ, 14.04.2023
авто, бизнес, регионы, экономика, новости, москва, автомобили, дороги, пробки
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Прайм Авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Московских водителей в конце рабочей недели ожидают традиционные "дачные" пробки, предупредил столичный дептранс.
Как отмечается в телеграм-канале ведомства, по пятницам количество выезжающих за город автомобилей растет до 330 тысяч, что на десять процентов больше, чем с понедельника по четверг.
Во второй половине апреля с наступлением теплой погоды вечерний час пик будет начинаться с 17.00, в том числе на МКАД и ТТК.
Самые серьезные заторы возникают на следующих участках:
- проспект Вернадского,
- проспект Андропова,
- Варшавское шоссе,
- Звенигородское шоссе,
- Каширское шоссе,
- Ленинградском шоссе
- Ленинский проспект,
- Профсоюзная улица.
Автомобилистам рекомендуется выдвигаться из Москвы до 15.00 или после 21.00, чтобы избежать пробок. Кроме того, можно воспользоваться общественным транспортом.