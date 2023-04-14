МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Московских водителей в конце рабочей недели ожидают традиционные "дачные" пробки, предупредил столичный дептранс. Водителям назвали самые популярные "ловушки" на дорогах

Как отмечается в телеграм-канале ведомства, по пятницам количество выезжающих за город автомобилей растет до 330 тысяч, что на десять процентов больше, чем с понедельника по четверг.

Во второй половине апреля с наступлением теплой погоды вечерний час пик будет начинаться с 17.00, в том числе на МКАД и ТТК.

Самые серьезные заторы возникают на следующих участках:

проспект Вернадского,

проспект Андропова,

Варшавское шоссе,

Звенигородское шоссе,

Каширское шоссе,

Ленинградском шоссе

Ленинский проспект,

Профсоюзная улица.

Автомобилистам рекомендуется выдвигаться из Москвы до 15.00 или после 21.00, чтобы избежать пробок. Кроме того, можно воспользоваться общественным транспортом.