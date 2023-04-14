МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Московских водителей в конце рабочей недели ожидают традиционные "дачные" пробки, предупредил столичный дептранс.

Сотрудники ДПС ГИБДД

Водителям назвали самые популярные "ловушки" на дорогах

Как отмечается в телеграм-канале ведомства, по пятницам количество выезжающих за город автомобилей растет до 330 тысяч, что на десять процентов больше, чем с понедельника по четверг.

Во второй половине апреля с наступлением теплой погоды вечерний час пик будет начинаться с 17.00, в том числе на МКАД и ТТК.

Самые серьезные заторы возникают на следующих участках:

  • проспект Вернадского,
  • проспект Андропова,
  • Варшавское шоссе,
  • Звенигородское шоссе,
  • Каширское шоссе,
  • Ленинградском шоссе
  • Ленинский проспект, 
  • Профсоюзная улица.

Автомобилистам рекомендуется выдвигаться из Москвы до 15.00 или после 21.00, чтобы избежать пробок. Кроме того, можно воспользоваться общественным транспортом.