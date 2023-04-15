КИШИНЕВ, 15 апр — ПРАЙМ. Концерн Mercedes-Benz отозвал лицензию у официального дистрибьютера в Молдавии, одна из возможных причин разрыва отношений связана с реэкспортом автозапчастей в Россию, сообщают кишиневские СМИ. В Молдавии ждут роста экономики страны в 2023 году

Евросоюз с февраля 2022 года ввел 10 пакетов различных санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

"У немецкого концерна Mercedes-Benz больше нет официального дилера в Молдавии. Информацию подтвердили в центральном офисе производителя. То есть с фирмой Grand Premium разорваны отношения. В самой компании заявили, что анализируется ситуация и рассматривается вопрос о том, как сохранить сервисное обслуживание на молдавском рынке. Grand Premium была единственным официальным дистрибьютером Mercedes-Benz в Молдавии с 2007 года. По нашей информации, решение может быть связано с возможным экспортом новых автомобилей и запчастей за пределы страны после их официального ввоза", — отмечает телеканал PRO TV.

Кишиневский новостной портал omg.md, сообщает, что у молдавской компании есть свои автосалоны в столице Молдавии и городе Бельцы, а также сервисный центр, она также выполняла функции регионального представителя, а отзыв лицензии связан с поставками в Россию.

"Известно, что реэкспорт был осуществлен в Россию в условиях запрета поставок автомобилей Mercedes-Benz после начала военной спецоперации на Украине", — пишет издание.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев не присоединится к санкциям Запада в отношении России, однако в марте, выступая в парламенте со специальным обращением к депутатам, она подчеркнула, что власти республики выбрали исключительно европейский вектор развития. Санду анонсировала планы до 2030 года вступить в ЕС. В то же время глава МИД Молдавии Нику Попеску в интервью местным СМИ заявил, что в Евросоюзе действует 38 санкционных режимов, Молдавия поддерживает 21 из них, но не присоединилась на данный момент к 10 правовым видам санкций.