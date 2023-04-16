МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Электромобиль "Сарма" с приводом компании "Приводная техника", локализованной в ОЭЗ "Технополис Москва", смог разогнаться с хода почти до 135,9 километра в час и установить национальный рекорд скорости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Водителям напомнили о "палитре" штрафов за езду без ОСАГО

"Электромобиль с приводом компании "Приводная техника", локализованной в ОЭЗ "Технополис Москва", установил национальные рекорды скорости. Электрокар "Сарма" смог разогнаться с хода до 135,869 километра в час", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в электромобиле используется базовый серийный электропривод, который применяют в коммунальных, прогулочных и грузовых электромашинах. Он уточнил, что за рулем электроболида была трехкратная чемпионка России по автоспорту Мария Леонтьева.

Кроме того, еще один рекорд установил многократный чемпион РФ Станислав Лыжин: он разогнал электрокар с места до 91,5 километра в час.

"Заезды проходили среди электрокаров весом до 500 килограммов на фестивале "Дни скорости на льду Байкала", — уточнил Собянин.