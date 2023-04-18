МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Автомобили "Москвич" начали продаваться в Сочи и Симферополе, теперь их можно приобрести уже в 25 городах по всей стране, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Nissan представил новый электромобиль для китайского рынка

"Продажи автомобилей "Москвич" стартовали в Сочи и Симферополе, теперь их можно приобрести уже в 25 городах по всей стране. Дилерская сеть постоянно развивается, чтобы жителям других регионов было удобно знакомиться с нашими новинками", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что сегодня для покупателей доступны кроссоверы "Москвич 3" и электромобили "Москвич 3е", уже работают 55 дилерских центров.

"За электрическим транспортом — будущее, поэтому, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, мы стимулируем использование таких машин в городе. Уверен, что с увеличением точек продаж "Москвича" столичный опыт можно быстро перенести на другие регионы России", — цитируют в сообщении Ликсутова.

Сообщается, что завод "Москвич" планирует в этом году выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе 8-10 тысяч — с электродвигателем.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.