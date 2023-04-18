СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — ПРАЙМ. Городские кроссоверы "Москвич 3" с бензиновым двигателем уже продаются у официального дилера завода в Симферополе, электромобиль "Москвич 3е" поступит в продажу в Крыму в мае, сообщил РИА Новости руководитель ООО "Автодель" в Симферополе Владислав Товстокор. В России подорожали подержанные автомобили и подешевели новые

Ранее во вторник в телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщили, что в Сочи и Симферополе начали продаваться автомобили "Москвич", их можно приобрести уже в 25 городах России.

"Поступление (машины в продажу — ред.) было в четверг, продаж пока не было. Машина "М-3" (с вариатором — ред.) и механической коробкой передач, есть в разных цветах. В дальнейшем ожидается электромобиль "М-3Е", — сказал Товстокор, уточнив, что "Москвич 3е" появится в Крыму в мае.

Стоимость автомобилей, которые поступили в продажу, около 2 миллионов рублей, на них распространятся гарантийные обязательства производителя. Сейчас на продажу автомобилей распространяются программы лояльности, отметил он.

Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер — начало производства и название новинки пока не раскрываются.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге.