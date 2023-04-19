МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в марте в годовом выражении выросли на 28,8% и составили 1,088 миллиона машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Дилеры рассказали, когда в Крыму появится "Москвич 3е"

"В марте 2023 года рынок легковых автомобилей ЕС продемонстрировал значительный рост количества регистраций легковых автомобилей в 28,8%, преодолев отметку в миллион машин (1 087 939). Все крупнейшие рынки блока показали двузначный процентный рост в прошлом месяце", — говорится в сообщении. В частности, продажи в марте в Испании подскочили на 66,1% в годовом выражении, в Италии — на 40,7%.

Рост связан с низкой базой сравнения, поскольку годом ранее на показатель повлияли перебои в цепочке поставок. Кроме того, в марте отмечается рост продаж аккумуляторных машин (battery electric) и гибридных электромобилей (hybrid electric) — на 58% (до 151,6 тысячи машин) и на 38,1% (до 264,7 тысячи машин) соответственно. Продажи бензиновых и дизельных автомобилей составили в марте суммарно 564,75 тысячи машин, или около 52% от всех продаж месяца.

В первом квартале рост составил 17,9%, до 2,651 миллиона машин. Заметный рост за три отчетных месяца продемонстрировали рынки Испании (+44,5%), Италии (+26,2%), Франции (+15,2%), а в Германии рост составил 6,5%.

В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group выросли в марте в годовом выражении на 35%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 28,7%, группы Renault — на 30,4%.