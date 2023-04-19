МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Автоконцерн Renault задолжал российским дилерам 1,5 миллиарда рублей за выполнение работ по послепродажному обслуживанию, готовится коллективный иск о взыскании этой суммы с его преемника — автопроизводителя "Москвич", руководство самой ушедшей из РФ французской компании на связь не выходит, сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Андрей Петренко. Renault ведет переговоры о партнерстве с Volvo Trucks

"Мы предложили руководству Renault обсудить с дилерами сложившуюся критическую ситуацию с задолженностью и как из неё выходить. Ответа ноль, молчание", — отметил он.

"Обязательства перед клиентами автомобилей были распределены между "АвтоВАЗом" как поставщиком запчастей и заводом "Москвич", который должен был компенсировать программы послепродажного обслуживания. То есть дилер делает их за свой счет, а автопроизводитель потом компенсирует. Renault, когда ушла, оставила 14 миллиардов рублей на расплату долгов, но что-то мимо нас это пролетело. "Москвич" как преемник сейчас должен дилерской сети порядка 1,5 миллиардов рублей. Мы хотим, чтобы нас услышали, мы будем обращаться в суд", — рассказал Петренко.

Французский автоконцерн Renault официально ушел с российского рынка в середине мая. Завод компании (теперь уже "Москвич") перешел правительству Москвы по сделке за символическую стоимость, доля в "АвтоВАЗе" — подведомственному Минпромторгу РФ "ФГУП" НАМИ (с опционом обратного выкупа в течение шести лет).