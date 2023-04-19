БЕРЛИН, 19 апр — ПРАЙМ. Автоконцерн Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на рынок Российской Федерации — через обратный выкуп активов в случае снятия санкций Запада, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на представителя компании. На бывшем заводе Mercedes могут начать собирать китайские машины

Автоконцерн ушел с российского рынка в марте 2022 года. А ранее в среду в ЕГРЮЛ были опубликованы данные, согласно которым владельцем бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" стал дилер "Автодом".

"Мы согласовали с покупателем возможность выкупить акции компании в случае снятия санкций (с РФ — ред.)", — цитирует Handelsblatt представителя автоконцерна.

Кроме производственной площадки, согласно ЕГРЮЛ, российский дилер также приобрел OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус", которое занималось лизингом и страхованием автомобилей. При этом в "Автодоме" ранее в среду отметили, что сделка по приобретению активов Mercedes-Benz в РФ до конца не закрыта и идет напряженная работа с госорганами по ее финализации.