МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге, его купит дилер "Авилон", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомые с решением совещательного органа. Россиян предупредили, что нужно успеть сделать до 2 мая

Раннее в Volkswagen РИА Новости сообщали, что концерн находится в процессе подачи заявки на одобрение властями РФ продажи завода в Калуге российскому инвестору.

"Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой… Актив будет продан автодилерскому холдингу "Авилон", — пишет газета со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что представитель "Авилона" переадресовал вопросы о возможной сделке в Volkswagen, где от комментариев отказались. Кроме того, не ответил на вопросы и представитель Минпромторга.

"Авилон" также ведет переговоры с возможным производственным партнером в Калуге, китайским автоконцерном Chery, сообщил газете источник, знакомый с планами китайской компании.

В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требовал взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиардов рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации.

Суд 3 апреля частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус".

Volkswagen приостановил производство в России в марте 2022 года. В Калуге собирали такие машины автоконцерна, как Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.