МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Серийное производство электромобилей "Атом" планируется начать в 2025 году, а выпуск машин для тестовых испытаний намечен уже на текущий год, сообщил журналистам гендиректор "Камаза" и инвестор проекта "Атом" Сергей Когогин. Москва заключила контракт на поставку электромобилей "Москвич"

"Производство — 2025 год, то есть в этом году часть машин должны изготовить на тесты", — сказал он, отвечая на вопрос о проекте электрокаров "Атом".

В марте топ-менеджер отмечал, что презентовать прототип нового электрокара планируется на форуме в Казани в мае.

Разработкой проекта по выпуску электрокаров "Атом" занимается компания "Кама", инвесторами примерно в равных долях выступили лично Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.

В декабре Когогин отмечал, что проект "Атом" может войти в легковой дивизион "Камаза".