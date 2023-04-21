ТОКИО, 21 апр — ПРАЙМ. Введение запрета на экспорт в Россию подержанных автомобилей скажется на предприятиях в самой Японии, поэтому, возможно, он будет введен на косметику, одежду и шины, сообщило агентство Киодо связи с информацией о том, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары.

"Если японское правительство не ограничится нынешним (запретом) на люксовые автомобили, расширив его до легковых и подержанных, это скажется на предприятиях внутри Японии и на экономике японских регионов. Есть вероятность, что запретят шины, косметику, одежду", — сообщило агентство.

Ранее агентство со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. До этого министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в РФ, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры".

Агентство Блумберг ранее сообщило, что ряд стран-союзниц Украины, включая США, рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию.

Идея, по его данным, заключается в том, чтобы перейти к санкционному режиму, когда весь экспорт по умолчанию запрещается и формируются списки исключений, которые допускаются к ввозу. При этом агентство отметило, что представители G7 обсуждают идею, предложение все еще рассматривается и может быть изменено. Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то странам-участницам нового санкционного режима предстоит определить, что допускать к экспорту в Россию. В списки исключений, "очень вероятно", войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, говорится в публикации.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.