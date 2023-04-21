МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Китайская Chery рассматривает возможность локализации производства автомобилей в РФ: это может быть как покупка собственного завода, так и совместное производство с партнером, сообщил президент Chery International Чжан Гуйбин. Маск допустил появление полного автопилота в Tesla в 2023 году

"Мы никогда не переставали думать о проекте по локализации — это тесно связано со стратегическим развитием Chery в России. Chery International продолжает изучать возможности и предложения с производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для данного проекта. Мы рассматриваем разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства", — передает его слова пресс-служба.

В целом Chery намерена расширить модельный ряд в РФ: в мае компания объявит о старте продаж семиместного гибридного TIGGO 8 PRO e+, а до конца года представит автомобиль серии TIGGO 7 PRO с гибридной силовой установкой. "Следующий шаг на российском рынке на пути трансформации рыночной конъюнктуры — это представить электрокары. Мы видим, что инфраструктура в России к этому готова", — добавил топ-менеджер.

Кроме того, по словам Гуйбина, летом в РФ начнутся продажи седана D-класса Arrizo.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2023 года продажи собственного бренда Chery в РФ выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,9 тысячи машин. Продажи двух других марок автоконцерна, Omoda и Exceed, составили по 5,6 тысячи автомобилей. По первой марке динамика не приводится, по второй — рост в 2,4 раза.