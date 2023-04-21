МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ford Motor Co нужно пересмотреть стратегию своего бренда в Китае на фоне бума, наблюдающегося на сверхконкурентном китайском рынке электромобилей, считает гендиректор компании Джим Фарли. Ford отзовет 1,5 миллиона машин в США из-за неисправности тормозов

"Нам придется пересмотреть позиционирование бренда Ford в Китае", — заявил он журналистам в четверг в ходе благотворительного мероприятия в Детройте.

"Мы не можем делать акцент на среднем ценовом сегменте. Этот сегмент забит до отказа", — добавил он.

При этом никаких подробностей относительно возможной перезагрузки бренда Ford в Китае Фарли раскрывать не стал.

В 1-м квартале продажи бренда Ford в Китае снизились, как и продажи, а также рыночные доли других традиционных мировых автопроизводителей, в то время как продажи электромобилей и заряжаемых гибридов резко выросли, прежде всего — у китайской BYD.

Фарли, только что вернувшийся из поездки в Китай, отметил, что все люксовые автомобильные бренды, преуспевшие в Китае, с самого начала предлагали здесь только электромобили, фокусируясь на технологиях, "цифровом опыте" водителей и на сервисах. В числе успешных игроков на китайском рынке он назвал такие местные бренды, как Xpeng, Nio и Li Auto.

Он также добавил, что новые бренды для продажи электромобилей в Китае создали даже местные автопроизводители, принадлежащие государству.

"Эта дифференциация действительно сводится к технологиям и услугам", — считает он.

По словам Фарли, китайские автопроизводители активно конкурируют в сегменте двухрядных электромобилей, выполненных в стиле кроссоверов. В этом же сегменте представлена Tesla со своей Model Y.

"Их избыточные мощности в сегменте двухдверных кроссоверов так велики, что трудно представить, какие деньги теряют эти компании", — заявил он о китайских брендах.

"По этой причине у них хорошо идут дела в Европе. Европа — экспортный премиальный рынок, и все они отправляются туда", — добавил он.

Фарли, выступавший на этой неделе на автосалоне в Шанхае по видеосвязи, заявил, что BYD, продающая самый популярный электромобиль в Китае и лидирующая на местном рынке электромобилей и заряжаемых гибридов, контролирует все ключевые элементы своей производственной цепочки.

"BYD — огромная и очень впечатляющая компания. И она совершенно не похожа на Tesla", — отметил Фарли.

"Она полностью вертикально интегрирована, совершенно, вплоть до производства аккумуляторов. Другого такого примерна нет во всем мире", — добавил он.