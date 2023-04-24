МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР подготовили поправки в КоАП, предусматривающие отмену штрафа за тонировку передних стекол автомобиля, пишут "Известия" со ссылкой на документ. Водителям напомнили о "палитре" штрафов за езду без ОСАГО

Сейчас наказание составляет 500 рублей.

В пояснительной записке указывается, что тонировка разрешена во множестве стран: она защищает глаза водителей от солнца, что влияет на безопасность движения. Кроме того, эта мера позволяет снизить температуру в салоне летом.

Кроме того, как считают парламентарии, из-за повышенного расхода топлива водители часто пренебрегают использованием кондиционера, что влияет на самочувствие человека и может привести к аварийной ситуации. В России появятся автомобили нового китайского бренда

Поэтому, как считают парламентарии, нужно разрешить автомобилистам делать тонировку передних боковых стекол. А запрет на затемнение лобового стекла, по мнению ЛДПР, нужно сохранить.

"Штрафы за тонировку стекол вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей. Зачастую это лишний повод для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, а это благодатная почва для злоупотреблений со стороны органов власти", — сказал в беседе с "Известиям" зампред фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.

Он также добавил, что законопроект направлен на создание более комфортных условий для водителей, но при этом органы все же смогут контролировать ситуацию