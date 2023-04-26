МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Самыми популярными схемами обмана на автодорогах являются резкое торможение машины впереди, подстроенный удар из слепой зоны на кольцевой развязке и имитация наезда на пешехода, передает RT со ссылкой на результаты опроса группы "Ренессанс страхование" и сервиса "Автокод". В Госдуме предложили отменить штраф за один из видов тонировки

С подобными инцидентами столкнулись соответственно 76, 48 и 47 процентов автомобилистов.

В пятерку вошли требования о возмещении ущерба за царапину на парковке (45 процентов) и имитация столкновения с машиной, которая специально паркуется ближе к транспортному средству жертвы (29 процентов).

Большинству россиян (87 процентам) удается выйти из ситуации, когда их пытаются заставить заплатить на месте за якобы причинённый ущерб. Каждому третьему (31 процент) в этом помогает видеорегистратор и камеры, расставленные в слепых зонах, а каждый пятый (22 процентов) считает, что смог убедить мошенников, что ущерб не был нанесен, так как на машине отсутствовали царапины от столкновения.

При этом 16 процентов респондентов были спасены благодаря вызову сотрудников ГИБДД, а семь процентов — благодаря звонку страховому агенту. Шесть процентов рассказали, что смогли вовремя избежать опасной ситуации только благодаря своему опыту вождения.

За все время вождения хоть раз сталкивался с мошенниками на дороге каждый четвертый автомобилист (24 процента). Чаще всех попадаются на уловки недобросовестных водителей жители Тюмени (67 процентов), Красноярска (40 процентов) и Казани (30 процентов)

В опросе приняли участие 1,2 тысячи респондентов.