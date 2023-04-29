МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 29 дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для него инфраструктуры, сообщила пресс-служба кабмина. Путин подписал закон о продлении действия СПИК в автопроме

"Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки этого направления. Документ был подготовлен по итогам стратегической сессии по развитию электротранспорта в России, которая прошла под председательством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова в феврале 2023 года. Речь идет о реализации 29 мероприятий", — сказано в релизе.

Один из блоков перечня посвящен развитию инфраструктуры. Так, Минэнерго, Минэкономразвития и региональные власти должны будут разработать методические рекомендации по реализации программы субсидирования быстрых зарядных станций. Работа будет проведена на основе опыта 12 регионов, участвовавших в пилотном проекте. Благодаря господдержке в 2022 году там было открыто 439 зарядных станций. В 2023 году число субъектов, участвующих в таких пилотах, выросло до 34.