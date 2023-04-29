МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфину представить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга для стимулирования использования электрокаров, сообщили в пресс-службе кабмина. Россиянам объяснили, кому теперь положена субсидия на оплату ЖКХ

Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для нее инфраструктуры, всего в него вошло 29 мероприятий.

"Еще один блок мер касается стимулирования использования электрокаров гражданами и бизнесом. Минтранс, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфин должны будут представить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга, что позволит снизить стоимость поездок для пользователей, выбирающих электромобили", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, добавили там, Минстрою, Минэнерго и Ростехнадзору поручено оценить целесообразность обязательной установки зарядных станций при строительстве общественных зданий и многоквартирных домов.

"Также планируется предоставить гражданам возможность устанавливать медленные зарядные станции в подземных или наземных паркингах многоквартирных домов без обращения в энергокомпании. Жильцы смогут использовать их ночью, когда в домовых сетях есть избыток энергомощностей", — сказано в релизе.

Кроме того, ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития выработают дополнительные варианты отсрочки оплаты стоимости технологического присоединения заправочных станций к электрическим сетям.