МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин представят предложения по увеличению финансовой поддержки программ стимулирования спроса на электромобили, сообщили в пресс-службе кабмина, ссылаясь на утвержденный перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта. МЭА ждет резкого роста продаж электромобилей в мире в этом году

"Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин представят предложения по увеличению финансовой поддержки программ стимулирования спроса на электромобили в связи с ростом интереса автовладельцев к данному виду транспорта", — говорится в сообщении.

Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для неё инфраструктуры, всего в него вошли 29 мероприятий.

В перечне также содержится блок мер, посвященный развитию электросудов и созданию для них необходимой инфраструктуры. Планируется, что Минтранс, Минпромторг, Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития проанализируют мировой и отечественный опыт электросудостроения и подготовят перечень мероприятий для развития этого направления. Правительство также рассмотрит вопрос о включении кораблей с электродвигателями в программу льготного лизинга гражданских судов.