Правительство подготовит предложения по программам стимулирования спроса на электрокары
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин представят предложения по увеличению финансовой поддержки программ стимулирования спроса на электромобили, сообщили в пресс-службе кабмина, ссылаясь на утвержденный перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта.
"Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин представят предложения по увеличению финансовой поддержки программ стимулирования спроса на электромобили в связи с ростом интереса автовладельцев к данному виду транспорта", — говорится в сообщении.
Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта и создания необходимой для неё инфраструктуры, всего в него вошли 29 мероприятий.
В перечне также содержится блок мер, посвященный развитию электросудов и созданию для них необходимой инфраструктуры. Планируется, что Минтранс, Минпромторг, Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития проанализируют мировой и отечественный опыт электросудостроения и подготовят перечень мероприятий для развития этого направления. Правительство также рассмотрит вопрос о включении кораблей с электродвигателями в программу льготного лизинга гражданских судов.
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