МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России предложил пересмотреть цены на ОСАГО для электромобилей, которые используют такси и каршеринг, соответствующие предложения подготовят Центробанк, Министерство финансов и Российский союз автостраховщиков (РСА). Об этом рассказала пресс-служба правительства страны. Совфед дал Центробанку и РСА рекомендации по ставкам ОСАГО

Председатель кабмина утвердил 29 дополнительных мер для поддержки электротранспорта.

"В перечне дополнительных мер также содержится предложение о пересмотре стоимости ОСАГО для владельцев электромобилей, эксплуатируемых в такси и каршеринге", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Минфин, РСА и Банк России подготовят соответствующие предложения на основе данных по аварийности электромобилей.