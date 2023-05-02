МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Tesla Inc, которая с начала года снизила цены на свои самые популярные автомобили, повысила цены на модели своих электромобилей Model Y и Model 3 в США, Китае, Японии и Канаде примерно на 300 долларов. Байден ответил на предложение Маска по NPR шуткой

Судя по информации на сайте американского автопроизводителя, он повысил начальные цены на электромобили Model Y и Model 3 в США на 250 долларов. Это случилось второй раз менее чем за две недели после неоднократного повышения цен в прошлом.

В Китае Tesla, возглавляемая Илоном Маском, повысила цены на указанные модели на 2000 юаней (289,39 доллара), говорится на сайте.

Ранее она отчиталась о минимальной квартальной марже валовой прибыли за два года, не оправдав ожиданий после активного снижения цен, на которые она пошла, чтобы простимулировать спрос и противостоять усиливающейся конкуренции.

С января Tesla понизила цены на множестве рынков по всему миру, чтобы остаться на шаг впереди таких традиционных американских конкурентов, как Ford Motor, при этом на втором по размерам рынке она стремится нагнать таких китайских автопроизводителей, как BYD Co Ltd.

До сих пор Tesla удавалось опережать крупных американских и японских автопроизводителей, проникающих на рынок электромобилей за счет снижения цен. Однако ведущее место на этом рынке заняли китайские и другие автопроизводители, которые в состоянии предложить еще более низкие цены.

Гендиректор Илон Маск в апреле дал понять, что его компания в условиях слабой экономики приоритетом считает рост продаж, а не прибыли.

В Канаде производитель электромобилей поднял цены на свои кроссоверы Model 3 и Model Y на 300 долларов. В Японии цена на Model 3 базовой комплектации увеличилась на 37 000 иен (269,01 доллара).