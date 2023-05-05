МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Отпугнуть автоподставщиков, провоцирующих ДТП, можно одной фразой, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Раскрыты опасности, которые поджидают водителей на АЗС

По его словам, если у водителя есть страховка ОСАГО и КАСКО, то автоподставщикам можно сказать простую фразу: "Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП". "Если такая фраза произнесена, любому мошеннику это не понравится, он попытается решить вопрос на месте. Его цель – это денежные средства, а не оформление аварии, поэтому действуем в белом поле, и проблемы с такими мошенниками будут минимальными", – объяснил Шапарин.

Он рассказал, что злоумышленники, в частности, провоцируют ДТП с участием подержанных машин премиум-класса.

"У автоподставщиков есть разные схемы. Например, они могут использовать "ушатанный", старый Mercedes в своих целях. Мошенник за рулем такой машины устраивает или провоцирует аварию, а потом уверяет другого водителя, что тот поцарапал якобы дорогой автомобиль и должен заплатить за это большие деньги", – сказал Шапарин.