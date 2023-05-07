МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. "Ростех" вышел из состава акционеров "АвтоВАЗа", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Глава МИД Турции назвал заявления оппозиции о санкциях рискованными

"Да, действительно, вышли из капитала", — сообщили в "Ростехе", отвечая на соответствующий вопрос.

Речь идёт о передаче 32,3% в "Лада авто холдинг" — совместном предприятии, контролирующим "АвтоВАЗ" — в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ", следует из данных ЕГРЮЛ.

СП "Лада авто холдинг" было зарегистрировано в конце 2021 года, по сути это был перевод актива, контролирующего "АвтоВАЗ", в российскую юрисдикцию. До этого компания контролировалась через голландское СП Alliance Rostec Auto B.V. Ей владели "Ростех" (32,3%) и Renault (67,7%).

После начала СВО французский автоконцерн принял решение уйти из РФ: доля в "АвтоВАЗе" была передана ФГУП "НАМИ", а завод в Москве — правительству столицы. Таким образом, теперь ФГУП "НАМИ" стало 100% владельцем "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46% к 2021 году).