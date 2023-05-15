САРАТОВ, 15 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" временно трудоустроит до тысячи работников завода "Феррони" в Тольятти, пострадавшего от крупного пожара, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. "АвтоВАЗ" назвал сроки начала продаж обновленной Lada Vesta

"С Максимом Юрьевичем (президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым — прим. ред.) достигли договоренности о том, что "АвтоВАЗ" готов значительную часть людей пригласить для работ на разные направления деятельности", — цитирует слова губернатора региона Дмитрия Азарова пресс-служба.

Уточняется, что на сгоревшем производстве работали около 2,6 тысячи человек, из них до тысячи человек готов временно трудоустроить "АвтоВАЗ". "Еще порядка 1,2 тысячи человек готово занять само предприятие ("Феррони") — они помогут с разбором сгоревших цехов, а также будут заняты на других производственных площадках… Для них (власти) готовы оформить временную занятость. Еще 400 сотрудникам предложат варианты вакансий. Сейчас в Тольятти существует почти 11 тысяч вакансий и всего порядка 1,8 тысячи горожан, стоящих на бирже труда, поэтому предложить работу сотрудникам в простое будет несложно", — говорится в сообщении.

По данным правительства, руководство завода "Феррони" намерено полностью восстановить производство, при этом власти региона также заинтересованы в этом, будут приняты существенные меры поддержки. "Наша задача – как можно быстрее восстановить производственный потенциал и рабочие места… Мы примем комплекс мер по поддержке завода — как экономических, так и по трудоустройству сотрудников — но обязательства должны быть взаимные", — заявил Азаров.

В пресс-службе пояснили, что региональные власти готовы помочь руководству завода "Феррони" с отсрочкой по налоговым платежам, а также в получении льготного займа на закупку техники взамен сгоревшей. "Дмитрий Азаров дал поручение профильным ведомствам подготовить проект документа, который будет фиксировать двусторонние договоренности: руководства завода — о том, что они обязуются сохранить занятость и восстановить производство, и правительства региона — по вопросам оказания всемерной поддержки", — отмечается в сообщении.

Вечером 13 мая произошел пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти, были эвакуированы 15 человек, пострадавших нет. По этому адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". По данным МЧС, площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров, на 5 тысячах "квадратов" обрушилась кровля. Потушили его почти через сутки. СК завел уголовное дело. По данным следствия, предварительно, огонь вспыхнул в ходе использования оборудования при производстве и окраске дверей.