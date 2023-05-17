МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в апреле в годовом выражении выросли на 17,2% и составили 803 тысячи машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). В России не существует проблем с покупкой автомобиля, заявила эксперт

"В апреле 2023 года на автомобильном рынке ЕС наблюдался значительный рост числа продаж легковых автомобилей: было продано 803 188 единиц, что на 17,2% больше, чем в предыдущем году", — говорится в сообщении.

Заметный рост в апреле год к году показали рынки Бельгии (+40,4%), Хорватии (+44%) и Нидерландов (+35,2%).

С января по апрель рост составил 17,8%, до 3,5 миллиона машин. Заметный рост за четыре отчетных месяца в годовом выражении продемонстрировали рынки Испании (+33,7%), Португалии (+44,2%), Греции (+38,8%) и Хорватии (+38,8%).

В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group выросли в апреле в годовом выражении на 31,2%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 8,7%, группы Renault — на 41,1%.