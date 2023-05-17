МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, владеющая 14 брендами, в том числе Citroën, Opel и Peugeot, пригрозила закрыть свои заводы в Британии, если правительство страны не пересмотрит торговое соглашение в рамках Brexit, касающееся производства электроавтомобилей, сообщила в среду газета Times. В Британии объяснили, почему экономическая война против России провалилась

"Если стоимость производства электрических автомобилей в Великобритании станет неконкурентоспособной и неустойчивой, операции прекратятся. Производители не будут продолжать инвестировать и перенесут операции по производству за пределы Великобритании", — приводит газета заявление компании, сделанное в рамках изучения британским парламентом вопроса производства электрокаров в стране.

Согласно существующему соглашению, со следующего года не менее 45% стоимости электроавтомобиля должно будет производиться в Великобритании, в 2027 году эта цифра увеличится до 55%. В случае недостижения показателя производители должны будут платить налог в 10% при экспорте в страны ЕС, говорится в статье.

Около половины стоимости обычно достигается за счет батареи для электроавтомобилей, однако, по заявлению Stellantis, в Британии наблюдается нехватка заводов по их производству, и необходимые производственные мощности не будут достигнуты даже к 2030 году. Таким образом, учитывая, что в общей сложности около 80% производимых в стране автомобилей идет на экспорт, и большая его часть — в страны ЕС, это соглашение является экономически невыгодным для Stellantis, пишет Times.

Компания призывает британское правительство пересмотреть существующее соглашение и ослабить правила по меньшей мере до 2027 года. В настоящее время действующим подразделением концерна Stellantis в Британии является автомобильная фирма Vauxhall Motors, на заводах которой работают две тысячи сотрудников, отмечает издание.

Корпорация Stellantis зарегистрирована в Нидерландах как публичная компания с ограниченной ответственностью (N.V.), владеет 14 брендами: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall. Название Stellantis используется исключительно как корпоративный бренд, названия и логотипы автомобильных брендов остаются неизменными.