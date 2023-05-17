МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Каждый шестой автомобилист в России стал бережнее относиться к своей машине за последний год, а каждый седьмой — аккуратнее ездить, рассказал журналистам член правления "Росгосстраха" Денис Макаров. Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе выросли в апреле

"У нас радикально с 2022 года изменился рынок. Мы адаптируем авторынок для своих активностей, обращаем внимание, в том числе, и на поведение клиентов в автостраховании. Мы провели исследование и заметили, что каждый шестой российский автомобилист стал бережнее относиться к своему автомобилю, каждый седьмой — аккуратнее ездить в течение последнего года", — сказал он о результатах исследования, проведенного компанией во всех федеральных округах среди автомобилистов старше 18 лет.

Также каждый из них поделился, как они ухаживают за своим автомобилем: вовремя проходят ТО (45 процентов), ремонтируют сразу по мере поломки (29 процентов), не хотят пока использовать никакие аналоги и б/у запчасти и покупают качественные расходники (27 процентов), не откладывают мелкий ремонт (26 процентов) и регулярно моют и делают химчистку машины (17 процентов), рассказал Макаров.

"Подход к автомобилю достаточно серьезный. Чтобы защитить машину от возможных повреждений, 32 процента считают, что нужно парковаться в безопасном месте; 30 процентов — что лучше хранить машину в гараже или ставить на охраняемую парковку; 29 процентов — аккуратнее ездить; 20 процентов (почти как в 1990-е годы) — не оставлять ценности на видном месте в машине, потому что это привлекает правонарушителей, которые, как ни странно, могут причинять ущерб, как это было раньше", — отметил он.

А если все же с машиной что-то случилось, то опрошенные считают, что лучше всего справиться с убытками помогут деньги, отложенные на подобный случай (35 процентов), полис каско (28 процентов) или знакомый автомастер (23 процента) — "это опять немного откат в прошлое". Каско, как отмечается, есть у 51 процента опрошенных. Из них у 25 процентов оформлено полное каско, еще у 14 процентов — каско с неполным покрытием, а у 12 процентов — каско с франшизой. Страховую сумму по договору в прошлом году увеличивали 57 процентов обладателей полисов каско, также привел данные Макаров.

Согласно исследованию, 41 процент респондентов отметили рост стоимости полиса за последний год на 10-15 процентов, еще 24 процента сказали, что цена стала выше на 20 процентов или более. Каждый пятый заметил, что стоимость выросла совсем незначительно — на пять процентов.

"Очевидно, наличием каско озаботились в связи с тем, что возросли риски, что у тебя вообще не получится отремонтировать автомобиль — запчасти стали менее доступными. Я бы не сказал, что рынок каско показал значительный рост, но, объективно, он будет расти дальше, потому что изменился темп роста продаж (автомобилей — ред.). Как ни странно, китайские бренды у нас развиваются, их продажи растут. Не то чтобы они заместили все то, что продавалось, например, в 2021 году. Но по отношению к 2022 году сейчас будет рост продаж (авто и страхования — ред.)", — подытожил он.