МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Такие факторы биологического происхождения, как пыльца, тополиные почки, пух одуванчиков и птичий помет, могут серьезно навредить машине, отметил в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Раскрыты опасности, которые поджидают водителей на АЗС

По его словам, в период, когда зацветает множество растений, на деревьях появляются листья, а птицы становятся намного активнее, чем в холодное время года, лакокрасочное покрытие автомобиля подвергается дополнительным рискам.

Он уточнил, что пыльца не доставляет особых проблем с технической стороны, однако если в салон попадает много пыльцы, а машина эксплуатируется с закрытыми окнами или люком, значит, что салонный фильтр некачественный, и его надо заменить. "А вот тополиные почки и птичьи экскременты способны существенно повредить автомобиль, они практически вклеиваются в структуру лака. Почки можно оттереть по большому счету только нашатырным спиртом, в случае с птичьими экскрементами дело может дойти до полировки лакокрасочного покрытия", – пояснил Шапарин.

Эксперт рекомендует использовать специальные средства для защиты кузова от загрязнения, например, воск или керамическое покрытие.

В свою очередь, пух тополей и одуванчиков, может стать причиной поломки двигателя, отметил специалист.

"Скоро появится много тополиного пуха, а он создает большую проблему для системы охлаждения автомобиля – забивается в радиатор. У одуванчиков пуха меньше, он не такой плотный, поэтому с ним сложностей меньше. На мощных спортивных машинах радиаторы нужно чистить раз в сезон со снятием. Другие машины можно чистить паром. Но делать это обязательно нужно, потому что между радиатором кондиционера и радиатором основным образуется "шуба" из пуха. Прямое следствие – перегрев. Это может закончиться катастрофой для автомобиля: закипит антифриз, перегреется масло, дело может закончиться капитальным ремонтом двигателя. Это фатальная история", – предупредил Шапарин.