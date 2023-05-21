МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Самыми популярными автомобилями у россиян с начала года стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, а медианная стоимость машины составила 1,1 миллиона рублей, подсчитали в компании "СберАвто" для РИА Новости. Россиян предупредили, какое загрязнение может вывести из строя автомобиль

"Самыми популярными моделями у россиян с начала года стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio. Наиболее часто жители России приобретали автомобили с пробегом — 90%, новые авто — 10%. Медианная стоимость автомобиля составила 1,1 миллиона рублей", — говорится в исследовании компании.

Если смотреть в региональном разрезе, то самый высокий медианный чек на покупку автомобилей зафиксирован в Псковской области (1,59 миллиона рублей), Москве (1,57 миллиона рублей) и Чувашии (1,3 миллиона рублей). Наиболее доступные варианты приобретали автолюбители из Калмыкии (медианный чек – 645 тысяч рублей), Костромской (740 тысяч рублей) и Рязанской областей (760 тысяч рублей).

Лидером по количеству сделок по покупке автомобилей онлайн является Москва (17% от общего числа сделок). По сравнению с 2022 годом спрос на онлайн-покупки в столице за аналогичный период вырос более чем в два раза. Самыми востребованными у москвичей моделями стали Toyota Camry, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan.

Второе место занимает Санкт-Петербург, где спрос по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2022 года вырос почти в два с половиной раза. Жители города чаще всего приобретали Kia Rio и Kia Sportage, а медианная стоимость машины составила 1,15 миллиона рублей.

Тройку лидеров замыкает Казань, там спрос жителей за год вырос в пять раз. Самыми популярными моделями были Kia Rio и Renault Sandero, а медианный чек на покупку авто составил 1,195 миллиона рублей. В пятерку лидеров в этом году также вошли Краснодар, где чаще всего приобретались Lada Granta, Hyundai Solaris и Volkswagen Golf, а медианная сумма сделки составила 1,03 миллиона рублей, и Уфа, где пользовались спросом Kia Rio, Lada Granta и Ford Focus, а медианный чек – 1 миллион рублей.